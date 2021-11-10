На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, в котором приоткрывается закулисье работы команды на третьем дне ноябрьского сбора.

В настоящий момент сборная России активно готовится к домашнему матчу против Кипра, который пройдёт уже 11 ноября. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге футболисты и болельщики услышат в 20:00 по московскому времени. Спустя три дня, 14 ноября, команду Валерия Карпина ждёт гостевой поединок против Хорватии.

На сегодняшний день сборная России лидирует в своей отборочной группе, опережая Хорватию на два зачётных балла.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.