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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала новое видео со сборов видео

10 Ноября 2021 • 13:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, в котором приоткрывается закулисье работы команды на третьем дне ноябрьского сбора.

 

В настоящий момент сборная России активно готовится к домашнему матчу против Кипра, который пройдёт уже 11 ноября. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге футболисты и болельщики услышат в 20:00 по московскому времени. Спустя три дня, 14 ноября, команду Валерия Карпина ждёт гостевой поединок против Хорватии.

На сегодняшний день сборная России лидирует в своей отборочной группе, опережая Хорватию на два зачётных балла.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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