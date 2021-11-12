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Канчельскис: В матче с Кипром меня порадовала хорошая реализация моментов нашей сборной эксклюзив

12 Ноября 2021 • 11:50 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с Кипром и порассуждал, что мы увидим в игре с Хорватией.

- Что думаете по поводу разгромного счета в матче с Кипром?

- Главное, что мы их обыграли. А что касается цифр, разве киприоты – сильная сборная, чтобы заострять внимание на крупном счете?

- Но Кипр всухую обыграл словенцев, со словаками сыграл 0:0, а от хорватов в гостях лишь один мяч пропустил.

- И что теперь? Надо весь турнир проходить стабильно. Это слабенькая команда. Радует то, что мы увидели хорошую реализацию у наших футболистов. Были моменты, и они использовались. Поэтому и заработали три очка.

- Первый тайм получился не таким результативным. Показалось, что когда мы забили, то успокоились. Почему?

- В футбол играют девяносто минут. Нет разницы, когда забивать. Могло и наоборот получиться, что назабивали бы в первом тайме, а потом успокоились. Пока силы у гостей были – они сопротивлялись. Во втором тайме силы их покинули, и они стали ошибаться. Вот и получили свои пять мячей.

- Вам понравилась экспериментальная линия обороны с Дивеевым, Осипенко, Суторминым и Тереховым?

- У гостей нападающих вообще не было. Поэтому трудно судить о нашей защите. Киприоты подходили к штрафной и не знали, что делать дальше. Был выход на ударную позицию и последовал пас на игрока во фланг. О чем тут говорить? Никаких выводов об игре нашей обороны сделать пока нельзя. Защитники сыграли в силу своих возможностей.

- Заболотный и Смолов забили по мячу. Кто из них должен выйти с Хорватией?

- Смолов выйдет. Мне кажется, мы начнем матч с одним нападающим. Это очень распространенная схема. Сейчас редко кто играет в двух чистых форвардов.

- Понятно, что по уровню мы уступаем хорватам. Что мы можем им противопоставить, чтобы добиться результата?

- Самоотдачу, желание навязать борьбу на каждом участке поля. Не нужно их бояться. Да, это хорошая команда, но нам не надо тушеваться. Нужно просто выходить как на решающий бой, потому что от него зависит поездка на чемпионат мира. А эта цель дорогого стоит. Ну и надо надеяться, что фарт будет на нашей стороне, потому что без него никуда.

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- Вам нравится сборная Карпина, у которой пять побед в шести стартовых матчах?

- Судить пока рано. Ну Кипр мы два раза обыграли. Пока делать выводы не стоит. Мы начали играть в другой футбол. Мне это нравится. Новый тренер – это новые эмоции и желание игроков проявить себя. Но учитывая, с какими командами мы соперничали, я бы не стал делать выводы. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация в  дальнейшем, и уже тогда можно будет говорить, нравится ли эта сборная или нет. Пока все хорошо. Мы набираем очки и идем на первом месте, значит, результат пока можно считать положительным.

- Есть ли у вас тревога перед Хорватией, и чего вы ожидаете от предстоящего матча? Какой счет наиболее вероятен?

- Я не провидец. Хотел бы, чтобы была ничья. Понятно, что хорваты будут играть на победу, потому что у них нет другого выхода. Мне бы хотелось, чтобы те компоненты, о которых я уже сказал, мы увидели на поле от нашей сборной.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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