​Карпин высказался о вакцинации в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин после вторничной тренировки высказался по поводу вакцинации игроков команды.

- Отношение игроков к вакцинации разное, как и у остального населения. Кто-то за, кто-то против, кто-то не хочет, кто-то боится... В сборной вакцинировано примерно 70 процентов игроков.

Почему не все привились? Есть антипрививочники, - рассказал Карпин журналистам.

В ближайший четверг, 11 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге будет принимать сборную Кипра. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. Спустя три дня команда Валерия Карпина сразится в Сплите против сборной Хорватии.