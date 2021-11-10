Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от матчей отборочного раунда чемпионата мира - 2022 с Кипром и Хорватией.

- Какие у вас ожидания от встреч с Кипром и Хорватией?

- Кипр мы обязаны проходить, а вот в Хорватии будет сложно. Это решающий матч.

- Первая игра с киприотами не получилась легкой для нас. Чего ждать завтра?

- Мы должны побеждать с любой игрой, если хотим куда-то попасть. Любая победа для нас не легкая. Главное, чтобы команда настроилась, и с этим у нас не должно быть проблем. Проблема в другом - очень часто у нас состав меняется, есть травмированные футболисты, которые на это влияют. Нет сыгранности. Хотелось бы, чтобы состав стабилизировался, тогда будет всем понятнее. А так тренерский штаб вызывает футболистов с прицелом на перспективу.

- Те форварды, которых вызвал Карпин, мало забивают. Кто должен выйти в атаке в матче с киприотами?

- Не знаю, какую тактику выберет тренерский штаб. Какая разница, кто забьет? Если защитники это сделают, то и хорошо, пусть они забивают. На поле играет команда. Главное, чтобы мы забивали на один мяч больше, чем пропускали.

- Вряд ли Карпин выпустит двух нападающих?

- Можно и без форвардов вообще играть.

- Карпин не вызвал Агаларова и Тюкавина, которые забивали в последних встречах. Логичное решение?

- Это молодые ребята, им свойственна нестабильность. Когда они окрепнут и наберутся опыта, то поборются за место в сборной. Они сейчас будут играть за молодежку, и никуда из виду не пропадают. На них тоже рассчитывают, но это дело времени.

- Многие уверены, что самая значимая потеря для нашей сборной – это Далер Кузяев. Согласны?

- Когда игрок в хорошей форме и показывает себя в клубе, на него, конечно же, рассчитывают. Но, он получил травму. Хотелось бы, чтобы ребята всегда приезжали в сборную в хорошем состоянии. Это понятно. А когда выбывает целая группа игроков, стабильности ждать не приходится.

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- Наши легионеры сейчас не в очень хорошей форме – Миранчук не играет, Головин после травмы. Что делать?

- Мы не должны бояться Кипра при всех проблемах. Там тоже много легионеров, но у них не такой большой выбор, как у нас. А хорваты? Давайте сначала пройдем Кипр. Если мы сыграем неудачно, то говорить будет не о чем.

- Лука Модрич пропустил несколько матчей этого цикла из-за травмы. С ним и без него - это разные сборные Хорватии?

- Конечно. Когда он в хорошей форме, это прекрасный игрок. Он почти не теряет мячи, организовывает переход от обороны к атаке, в обороне не плох и отлично играет в созидании. Не случайно он стал лучшим футболистам последнего чемпионата мира. Это опытный футболист, несмотря на то, что пропускал матчи из-за травмы. Он знает, как поступить в разных ситуациях. Ему не надо как молодому носиться на бешеной скорости и тратить силы. Я видел обзоры последних матчей хорватов. У них тоже сейчас непростые времена, идет смена поколений. Нет уже половины команды, если сравнивать с последним чемпионатом мира. Конечно, Модрича не хватает. Без него это другая команда.

- Вас не беспокоит наша вратарская линия? В последнем туре Гилерме пропустил дальний удар от «Спартака», Лантратов - трешку от «Крыльев Советов», Хайкин пропустил два мяча в Норвегии. А Сафонов, который играл в матчах со Словакией и Словенией, пропускает уже четыре тура подряд.

- Нет вратарей, которые вообще не пропускают. Тут во главу угла будет ставиться тот момент, с кем команда играет увереннее. Это должен определить тренер по вратарям. Команда должна чувствовать, что в воротах играет надежный голкипер. Когда она это не чувствует, ситуация не очень хорошая. Начинается мандраж. У тренерского штаба есть наметки. Они увидят, в каком состоянии кто из игроков находятся, и выберут оптимальный вариант.

Елена Григорьевская