Капелло оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2022

Экс-наставник национальной сборной России Фабио Капелло высказался касательно шансов подопечных Валерия Карпина пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2022.

В беседе с журналистом Sport24 итальянец заявил, что ждет сборную России на мундиале в Катаре. По мнению Капелло, у команды Карпина хорошие шансы попасть на турнир.

В ближайшие несколько дней сборная России проведет решающие матчи в квалификационном турнире ЧМ-2022. Сперва команда встретится с киприотами (11 ноября), а затем сыграет против хорватов (14 ноября).

За два тура до завершения квалификации Россия лидирует в группе с 2-очковым отрывом от второго места.