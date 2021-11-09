​У Караваева спросили, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы

Вячеслав Караваев после вторничной тренировки сборной России уделил время представителям СМИ. Среди прочего, защитник рассказал журналистам, что он не обсуждал с Артёмом Дзюбой его отсутствие в списке вызванных в сборную игроков. Караваев призвал журналистов и футбольную общественность отпустить этот вопрос, ведь Дзюбы в национальной команде сейчас нет.

Также Вячеслав Караваев сказал, что атмосфера в сборной без Артёма Дзюбы никак не изменилась.

Ближайший матч сборная России проведёт уже 11 ноября. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет сборную Кипра. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 8 часов вечера по Москве.