Сутормин высказался о разгромной победе над Кипром

В рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная России на «Газпром Арене» принимала команду Кипра. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу с крупным счетом 6:0.

Своими впечатлениями от противостояния поделился полузащитник Алексей Сутормин. Его слова приводятся в твиттер-аккаунте национальной команды.

Алексей отметил, что в первом тайме у команды многое не получалось, хотя моменты были. По словам хавбека, команда успокоилась после быстрых голов во втором тайме и стала играть в свое удовольствие.

«Уверенно победили, это было важно», - резюмировал футболист.

В заключительном туре Россия сыграет против Хорватии. Матч пройдет 14 ноября.