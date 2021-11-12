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Чемпионат мира по футболу 2022

Сутормин высказался о разгромной победе над Кипром

12 Ноября 2021 • 10:39 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

В рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная России на «Газпром Арене» принимала команду Кипра. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу с крупным счетом 6:0.

Своими впечатлениями от противостояния поделился полузащитник Алексей Сутормин. Его слова приводятся в твиттер-аккаунте национальной команды.

Алексей отметил, что в первом тайме у команды многое не получалось, хотя моменты были. По словам хавбека, команда успокоилась после быстрых голов во втором тайме и стала играть в свое удовольствие.

«Уверенно победили, это было важно», - резюмировал футболист.

В заключительном туре Россия сыграет против Хорватии. Матч пройдет 14 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Сутормин
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