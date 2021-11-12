Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин повторил рекорд Садырина в сборной России

12 Ноября 2021 • 11:35 Комментировать (1)
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

В четверг, 11 ноября, состоялся поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными России и Кипра. Команда Валерия Карпина взяла верх над гостями, отгрузив в их ворота шесть безответных мячей.

Российская сборная пропустила всего один гол в шести встречах под руководством 52-летнего наставника. Ранее подобного у руля национальной команды смог добиться только Павел Садырин.

Перед решающим матчем с хорватами подопечные Карпина лидируют в отборочной группе с 22 баллами. Отрыв от «клетчатых» составляет два очка.

Матч Хорватия – России пройдет 14 ноября в Сплите.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
12 Ноября 2021 в 11:50
Так пишут как будто не отрыв у нас от хорватов не два а цельных шесть очков)))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
11:57 · Чемпионат мира 2022
Малафеев назвал три аспекта, которые повлияли на плохой первый тайм в исполнении сборной России против Кипра
11:53 · Чемпионат мира 2022
Сутормин: «Нужно показать свой максимум в матче с Хорватией»
11:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин повторил рекорд Садырина в сборной России 1
10:46 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Понимаем, что у нас есть преимущество над Швейцарией» 1
10:39 · Чемпионат мира 2022
Сутормин высказался о разгромной победе над Кипром
09:43 · Чемпионат мира 2022
Сантуш назвал ничью сборной Португалии с Ирландией хорошим результатом
09:19 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике: «В матче со Швецией будет настоящий ад»
09:16 · Чемпионат мира 2022
Сборная России победила в пяти матчах подряд с общим счётом 13:1
09:10 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: Если Россия забьёт Хорватии, тогда всё будет идеально
08:52 · Чемпионат мира 2022
Флик стал рекордсменом сборной Германии 1
08:45 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «В воскресенье Португалия отпразднует выход на ЧМ-2022»
08:38 · Чемпионат мира 2022
Бускетс сравнялся с Хави по матчам за сборную Испании, впереди только Касильяс и Рамос
08:34 · Англия. Премьер-лига
Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных
08:31 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: «Шесть голов Кипру - не показатель уровня готовности к Хорватии»
08:25 · Чемпионат мира 2022
Бразилия гарантировала себе выход на чемпионат мира, лишь однажды потеряв очки в 12 матчах отбора
Все новости
Рекомендуем