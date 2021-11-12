Карпин повторил рекорд Садырина в сборной России

В четверг, 11 ноября, состоялся поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными России и Кипра. Команда Валерия Карпина взяла верх над гостями, отгрузив в их ворота шесть безответных мячей.

Российская сборная пропустила всего один гол в шести встречах под руководством 52-летнего наставника. Ранее подобного у руля национальной команды смог добиться только Павел Садырин.

Перед решающим матчем с хорватами подопечные Карпина лидируют в отборочной группе с 22 баллами. Отрыв от «клетчатых» составляет два очка.

Матч Хорватия – России пройдет 14 ноября в Сплите.