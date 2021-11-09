Карпин рассказал, как на сборную повлияют травмы Захаряна и Кузяева

В матчах с Кипром и Хорватией, которые станут определяющими для сборной России в отборе на чемпионат мира, национальной команде не помогут полузащитники «Динамо» и «Зенита», Арсен Захарян и Далер Кузяев соответственно.

Главный тренер Валерий Карпин поделился своим мнением касательно того, повлияет ли отсутствие этих футболистов на игру российского коллектива. Специалист подтвердил, что считает этих исполнителей важными для команды, но в то же время отметил, что в октябре кадровая ситуация была куда хуже.

«Наверное, у всех команд есть травмы и проблемы. Будут играть те, кто есть», - подытожил свою речь Карпин на встрече со СМИ. Напомним, что Россия на данный момент возглавляет свою группу квалификации.