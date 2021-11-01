Карпин: «Чем быстрее выйдем на чемпионат мира, тем лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин напомнил, что главной задачей сборной России остаётся выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Путёвку в Катар россияне могут получить уже по итогам ближайших ноябрьских матчей.

«Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре – будем радостно хлопать в ладоши. Не получится – будем готовиться к мартовским матчам», – сказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Напомним, сборная России на данный момент возглавляет свою отборочную группу, опережая на два очка сборная Хорватии. С хорватами россияне встретятся на выезде в последнем туре, 14 ноября. Обладатель первого места в группе получит прямую путёвку на ЧМ-2022, а занявшие вторые места в матче будут играть стыковые матчи за оставшиеся путёвки.