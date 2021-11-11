Ерохин: «Хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвёл итоги матча с Кипром (6:0) в эфире канала «Матч ТВ».
- В Интернете недавно была целая подборка ваших голов ударами в одно касание. Сегодня таких мяча два, и второй получился особенно красивым. В чем ваш секрет? Почему вы так часто и красиво забиваете в одно касание? Порой из очень сложных положений.
- Сложно сказать, хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде. Этим очень доволен и очень рад, что команда набрала три очка в важной встрече и, самое главное, вырвала победу.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
РОССИЯ
|
6:0
|
Кипр
|
|
окончен
|
Грузия
|
2:0
|
Швеция
|
|
окончен
|
Азербайджан
|
1:3
|
Люксембург
|
|
окончен
|
Армения
|
0:5
|
Северная Македония
|
|
окончен
|
Мальта
|
1:7
|
Хорватия
|
|
Идет 94 минута
|
Румыния
|
0:0
|
Исландия
|
|
Идет 92 минута
|
Греция
|
0:1
|
Испания
|
|
Идет 91 минута
|
Германия
|
9:0
|
Лихтенштейн
|
|
Идет 94 минута
|
Ирландия
|
0:0
|
Португалия
|
|
Идет 94 минута
|
Словакия
|
2:2
|
Словения
|
|
12.11 20:00
|
Молдова
|
...
|
Шотландия
|
|
12.11 22:45
|
Австрия
|
...
|
Израиль
|
1.98
3.75
3.7
|
12.11 22:45
|
Андорра
|
...
|
Польша
|
|
12.11 22:45
|
Северная Ирландия
|
...
|
Литва
|
1.47
4.4
7.6
|
12.11 22:45
|
Венгрия
|
...
|
Сан-Марино
|
|
12.11 22:45
|
Италия
|
...
|
Швейцария
|
|
12.11 22:45
|
Дания
|
...
|
Фарерские острова
|
|
12.11 22:45
|
Англия
|
...
|
Албания
|
1.14
8.2
25