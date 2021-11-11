Ерохин: «Хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвёл итоги матча с Кипром (6:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- В Интернете недавно была целая подборка ваших голов ударами в одно касание. Сегодня таких мяча два, и второй получился особенно красивым. В чем ваш секрет? Почему вы так часто и красиво забиваете в одно касание? Порой из очень сложных положений.

- Сложно сказать, хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде. Этим очень доволен и очень рад, что команда набрала три очка в важной встрече и, самое главное, вырвала победу.