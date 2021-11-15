​Просинечки: «Россия не хотела играть в футбол»

Роберт Просинечки, который в своё время выступал за сборную Хорватии, дал комментарий по поводу воскресного результата в Сплите.

Напомним, что сборная Хорватии минимально обыграла Россию и завоевала прямой билет на чемпионат мира.

По словам Просинечки, сборная Хорватии заслужила этот результат, поскольку действовала на поле лучше.

«Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол - вы только пытались удержать счёт 0:0», - высказался Просинечки для «Спорт-Экспресса».

Бывший игрок сборной Хорватии отметил, что сборной России нужно задуматься об атаке, и тогда у команды будет шанс завоевать билет на чемпионат мира в плей-офф в конце марта.