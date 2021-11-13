​Модрич: «Россия не должна нас бояться»

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич пообщался с журналистами перед игрой против России. Хорват отметил, что российские футболисты не должны бояться соперника.

«Это футбол, никто не должен бояться: ни россияне нас, ни мы их», - поделился своим мнением Модрич.

«В составе сборной России есть много талантливых игроков, я знаю их почти всех. Завтра нас ждёт финал. Мы будем играть агрессивно. Уверен, что публика в Сплите нам поможет», - высказался хорватский футболист.

Матч сборных Хорватии и России начнётся 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Команде Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира достаточно не проиграть в Сплите.