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Чемпионат мира по футболу 2022

Головин и Смолов пропустят старт сборной России на чемпионате мира или первый матч плей-офф

14 Ноября 2021 • 18:15 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Полузащитник сборной России Александр Головин получил жёлтую карточку в начале второго тайма поединка против хорватской команды. Хавбек неаккуратно боролся с Лукой Модричем и схватил противника за футболку.

Печально, но из-за этого наказания Головин пропустит следующий официальный матч сборной России - стартовый матч чемпионата мира, если команда Валерия Карпина сегодня успешно сыграет против Хорватии, или в противном случае, первый стыковой матч с участием сборной России.

Почти сразу же дисквалификацию на следующий матч заработал форвард Фёдор Смолов за споры с ассистентом арбитра.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов Александр Головин
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окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
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14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
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