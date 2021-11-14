Головин и Смолов пропустят старт сборной России на чемпионате мира или первый матч плей-офф

Полузащитник сборной России Александр Головин получил жёлтую карточку в начале второго тайма поединка против хорватской команды. Хавбек неаккуратно боролся с Лукой Модричем и схватил противника за футболку.

Печально, но из-за этого наказания Головин пропустит следующий официальный матч сборной России - стартовый матч чемпионата мира, если команда Валерия Карпина сегодня успешно сыграет против Хорватии, или в противном случае, первый стыковой матч с участием сборной России.

Почти сразу же дисквалификацию на следующий матч заработал форвард Фёдор Смолов за споры с ассистентом арбитра.