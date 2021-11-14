Карпин ответил на вопрос, как бороться со страхом футболистов играть против топ-команд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) оценил игру Алексея Миранчука и фланговых футболистов.

- Как делать так, чтобы наши футболисты не боялись играть с Хорватией и получать мяч?

- Работать во всех направлениях.

- О чем вы разговаривали с Алексеем Миранчуком? Он сегодня не вышел на поле.

- О чем мы разговаривали, останется между нами. Если вопрос о будущем Миранчука и что ему делать, когда откроется окно - вы видели его в игре с Кипром, первый и второй таймы - это небо и земля. Это говорит о том, что ему нужна игровая практика. Какой бы футболист ни был хорошим, но когда он не играет, ему не хватает игрового ритма. С Кипром в первом тайме он не чувствовал игрового ритма, во втором тайме за счет игры в первом тайме появилось чувство ритма и игровой тонус, даже за один тайм. Это показывает, что любому футболисту желательно играть много минут, тогда он сможет показывать свой уровень.

- Насколько вы довольны обороной на флангах после перехода на три защитника? Как оцените это решение?

- Оценивать игру на флангах кого? Как оценивать игру на флангах, если ее нет там и в центре? Одно в отрыве от другого нельзя оценивать в принципе. Караваев хорошо и в 4, и в 5, Кудряшов тоже.

- Вы будете готовить сборную весной к стыкам?

- Эта информация была… какого числа объявили, что я в сборной? 22 июля. И эта информация была какого-то июля. Ничего нового не произошло. Сказали, что в случае попадания в стыки, контракт продлевается автоматически.