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Карпин ответил на вопрос, как бороться со страхом футболистов играть против топ-команд

14 Ноября 2021 • 20:23 Комментировать (1)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1)  оценил игру Алексея Миранчука и фланговых футболистов.

- Как делать так, чтобы наши футболисты не боялись играть с Хорватией и получать мяч?

- Работать во всех направлениях.

- О чем вы разговаривали с Алексеем Миранчуком? Он сегодня не вышел на поле.

- О чем мы разговаривали, останется между нами. Если вопрос о будущем Миранчука и что ему делать, когда откроется окно - вы видели его в игре с Кипром, первый  и второй таймы - это небо и земля. Это говорит о том, что ему нужна игровая практика. Какой бы футболист ни был хорошим, но когда он не играет, ему не хватает игрового ритма. С Кипром в первом тайме он не чувствовал игрового ритма, во втором тайме за счет игры в первом тайме появилось чувство ритма и игровой тонус, даже за один тайм. Это показывает, что любому футболисту желательно играть много минут, тогда он сможет показывать свой уровень.

- Насколько вы довольны обороной на флангах после перехода на три защитника? Как оцените это решение?

- Оценивать игру на флангах кого?  Как оценивать игру на флангах, если ее нет там и в центре? Одно в отрыве от другого нельзя оценивать в принципе. Караваев хорошо и в 4, и в 5, Кудряшов тоже.

- Вы будете готовить сборную весной к стыкам?

- Эта информация была… какого числа объявили, что я в сборной? 22 июля.  И эта информация была какого-то июля. Ничего нового не произошло. Сказали, что в случае попадания в стыки, контракт  продлевается автоматически.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
14 Ноября 2021 в 20:33
Валера, верим!
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окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
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