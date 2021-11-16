Россия точно не встретится в полуфинале стыковых матчей с двумя топ-сборными

Вскоре состоится жеребьевка стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре. Одним из претендентов является сборная России, уступившая прямую путевку на мундиаль команде Хорватии.

Уже точно известны две топ-сборные, с которыми подопечные Валерия Карпина не встретятся в полуфинальной стадии. Россияне не сыграют против Италии и Португалии. Кроме того, нашу команду, скорее всего, минует встреча со шведами.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября. В стыках участники будут разделены на три мини-турнира. В каждом из них четыре команды разыграют одну путевку на чемпионат мира.