Влашич будет готов к матчу сборной Хорватии против России

Сегодня стала известна причина, по которой полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич отсутствовал в заявке английской команды на поединок с «Гентом» в рамках Лиги Европы – как оказалось, футболист получил удар по голове на тренировке, из-за чего потерял сознание.

В связи с этим, тренерский штаб «молотобойцев» решил не рисковать здоровьем игрока. Впрочем, Влашич будет полностью готов к предстоящему матчу сборной Хорватии с Россией, в котором будет решаться судьба прямой путевки на чемпионат мира.

Об этом в разговоре со «Спорт-Эспрессом» сообщил агент хорвата Тончи Мартич. По его словам, уже сейчас бывший хавбек ЦСКА находится в оптимальном состоянии, поэтому он точно отправится в лагерь национальной команды.