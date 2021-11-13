​На матч Хорватия – Россия не пустят фанатов, вакцинированных «Спутником V»

В воскресенье вечером в Сплите будет проходить решающий матч отбора на чемпионат мира между сборными Хорватии и России.

Журналист Тимур Журавель написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что на игру не пустят фанатов, которые вакцинированы российским «Спутником V». При этом ранее сообщалось, что на стадион в Сплите смогут пройти люди, которые привились данной вакциной.

Теперь же, по данным Тимура Журавеля, для прохода на стадион нужна либо европейская вакцина, либо отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Матч Хорватия – Россия начнётся 14 ноября в 17:00 по московскому времени.