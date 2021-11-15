Колосков прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста наставника сборной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпин, который не исключил своего возможного ухода с должности наставника национальной команды.

Колосков считает, что слова Карпина нельзя воспринимать всерьез, так как они сказаны на эмоциях после досадного поражения от Хорватии. «Народ верит в него и РФС тоже. С моей точки зрения, это аккуратное высказывание», - поделился экс-чиновник в разговоре с «РБ Спорт».

Примечательно, что при Карпине сборная России лишь дважды не смогла добыть победу в матчах отбора – оба раза в противостоянии с хорватами, которые и отобрали у отечественных футболистов прямую путевку на чемпионат мира.