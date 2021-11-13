Пресс-служба сборной России опубликовала в «Твиттере» видео, показав, как футболисты команды выходят из самолёта после прибытия в хорватский Сплит. В этом городе российская национальная команда в воскресенье, 14 ноября, проведёт решающий матч отбора на чемпионат мира против Хорватии.

Перед последним туром отбора сборная России лидирует в своей группе, опережая Хорватию на два зачётных балла. Таким образом, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите, чтобы выйти на чемпионат мира.

Следить за игрой между сборными Хорватии и России можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.