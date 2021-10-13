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Чемпионат мира по футболу 2022

Кавазашвили ждёт возвращение Дзюбы в сборную

13 Октября 2021 • 17:06 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
14.11 17:00

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что возвращение Артёма Дзюбы поможет россиянам в заключительных играх отбора к чемпионату мира с Кипром и Хорватией.

«После игры со Словений я убеждён: команда стала правильно играть. Если ещё усилить команду Дзюбой, то Россия без разговоров положит Кипр, а последнюю игру с хорватами даже может выиграть», - цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

По мнению выдающегося советского голкипера, вице-чемпионы мира сейчас переживают смену поколений, по причине чего они стали более уязвимы.

Напомним, что за два тура до завершения квалификации Россия на 2 очка опережает хорватов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Сборная Хорватии Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Don sangre
13 Октября 2021 в 17:26
Кубыть твою в облепиховую Карпин чтось бегати за энтим чудилой должввен? Его приглашали попервач иму в башку он не хочет. Читать еще надоть!???
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