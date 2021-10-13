Кавазашвили ждёт возвращение Дзюбы в сборную

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что возвращение Артёма Дзюбы поможет россиянам в заключительных играх отбора к чемпионату мира с Кипром и Хорватией.

«После игры со Словений я убеждён: команда стала правильно играть. Если ещё усилить команду Дзюбой, то Россия без разговоров положит Кипр, а последнюю игру с хорватами даже может выиграть», - цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

По мнению выдающегося советского голкипера, вице-чемпионы мира сейчас переживают смену поколений, по причине чего они стали более уязвимы.

Напомним, что за два тура до завершения квалификации Россия на 2 очка опережает хорватов.