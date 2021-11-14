Чорлука: «Сборной России нужно добавить яйца в ключевых играх»

Один из тренеров сборной Хорватии Ведран Чорлука назвал заслуженной победу над российской командой в квалификации чемпионата мира и дал совет коллективу Валерия Карпина.

Чорлука попросил не обижаться на его слова, заявив «Спорт-Экспрессу»: «У нас просто лучше игроки, чем в России».

Также экс-игрок «Локомотива» добавил, что в стыковых матчах чемпионата мира будет болеть за сборную России, которой нужно «добавить яйца в ключевых играх».

Напомним, что в марте команде Карпина нужно будет обыграть двух соперников. Хорваты же благодаря сегодняшнему результату получили прямую путевку в финальную часть турнира.