Карпин отреагировал на критику Ловчева

Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего футболиста «Спартака» Евгения Ловчева об игре сборной в матче против Хорватии. Эксперт, напомним, довольно резко высказался о выступлении отечественных футболистов в Сплите.

При этом, сам Карпин не стал опровергать критику Ловчева. «Согласен полностью. Вчерашняя игра, это да, катастрофа», - прокомментировал Карпин в подкасте на ютуб-канале «Коммент.шоу».

К тому же, специалист отшутился по поводу того, есть ли в России футбол. «Мы же в него играем! Какой он — другой вопрос», - подытожил свою речь наставник.

К слову, уже завтра, 16-го ноября, станут известны все возможные соперники сборной в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира.