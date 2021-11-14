Шендерович назвал «мазохизмом» просмотр матчей сборной России

В дождливом Сплите сборная России отыграла один тайм против хорватских соперников. Команды борются за прямую путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В непростых погодных условиях футболисты пока не смогли открыть счет.

- Это ж как надо не любить футбол, чтобы болеть за наших. Мазохизм какой-то,- так прокомментировал в сети «Фейсбук» события на поле писатель Виктор Шендерович,

напомним, что перед заключительным квалификационным матчем россияне на два очка опережали сборную Хорватии, и помимо победы их сегодня вполне устроит ничейный результат. Только победитель группы получает прямую путевку на чемпионат мира. Вторая команда должна будет проводить стыковые матчи.