«Шансы призрачные, тут дело не в Карпине»: Кафельников прогнозирует сборной России поражение от Хорватии

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился своим мнением касательно шансов сборной России отобраться на чемпионат мира с первого места отборочной группы. Для этого подопечным Валерия Карпина достаточно не проиграть Хорватии, но один из самых известных болельщиков «Спартака» не особо верит в подобный успех.

«Все идет к тому, что Хорватия не оставит мокрого места от сборной России. Проблема не в Карпине, а в подборе футболистов», - заявил Кафельников в интервью для «РБ Спорт». Он подчеркнул, что уровень отечественного футбола значительно отличается от Европы.

Также экс-теннисист остался недоволен игрой команды в последних матчах, назвав шансы на положительный результат призрачными.