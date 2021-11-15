«Раз в году палка стреляет»: Карпин прокомментировал защитный стиль сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин уже спустя сутки после завершения матча с Хорватией побыл в качестве гостя на интервью на ютуб-канале «Коммент-шоу», где ответил на различного рода вопросы о национальной команде.

Главный тренер прокомментировал собственные слова о желании играть в атакующий футбол, что пока у местных игроков не получается сделать. «Вся команда обороняется. Здесь у меня нет претензий, но нельзя играть 90 минут без мяча! Можно даже что-то забить, как было со Словакией, но это раз в году палка стреляет», - рассказал Карпин, припомнив встречу со словаками, по ходу которой россияне тоже действовали вторым номером.

Отметим, что Карпин также не исключил свой уход с должности еще до начала стыковых матчей, сославшись на образовавшеюся неопределенность.