Черданцев: «Болельщики сборной России могут собираться на ЧМ-2022 - болеть за Сербию»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на поражение сборной России в поединке с командой Хорватии (0:1) в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы суперматч выдали. Почему они могут, а мы нет?», - написал Черданцев в твиттер-аккаунте.

Подопечные Валерия Карпина долго сдерживали натиск «клетчатых», однако в концовке дрогнули. Автогол защитника Фёдора Кудряшова подарил хорватам победу и прямую путевку на мундиаль. Россиянам придется продолжить борьбу за выход на чемпионат мира в стыках.

Что касается Сербии, то балканская дружина на выезде одержала победу над грозной Португалией и отобрала у пиренейцев прямой билет на мундиаль.