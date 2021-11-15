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Чемпионат мира по футболу 2022

Черданцев: «Болельщики сборной России могут собираться на ЧМ-2022 - болеть за Сербию»

15 Ноября 2021 • 08:58 Комментировать (2)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на поражение сборной России в поединке с командой Хорватии (0:1) в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы суперматч выдали. Почему они могут, а мы нет?», - написал Черданцев в твиттер-аккаунте.

Подопечные Валерия Карпина долго сдерживали натиск «клетчатых», однако в концовке дрогнули. Автогол защитника Фёдора Кудряшова подарил хорватам победу и прямую путевку на мундиаль. Россиянам придется продолжить борьбу за выход на чемпионат мира в стыках.

Что касается Сербии, то балканская дружина на выезде одержала победу над грозной Португалией и отобрала у пиренейцев прямой билет на мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Черданцев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
15 Ноября 2021 в 10:09
Потому что ты тупой жополиз этой системы, которые создали твои хозяева!
Sierge
15 Ноября 2021 в 09:30
Что за пораженческие настроения?
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