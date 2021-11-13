Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Гаджиев: У нас будут шансы с хорватами, только если сыграем на сто процентов своих возможностей эксклюзив

13 Ноября 2021 • 12:14 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 с Хорватией.

- Сборная России зачастую выступает не лучшим образом в важных матчах из-за психологического фактора. С Хорватией может получиться такая ситуация?

- Это будет самый тяжелый матч в этом отборочном раунде. Столь сложных игр в отборе у нас не было.

- Одной из проблем является то, что когда нас устраивает ничья - мы часто проигрываем. Не получится также на этот раз?

- Это случается только потому, что возможности команды и футболистов либо полностью не реализуются, либо соперник реально сильнее. Как сейчас. В этой ситуации у нас шансы будут, только если мы сыграем на сто процентов своих возможностей и будем хорошо готовы физически. Плюс дисциплина будет важна. Реализовать потенциал можно, только если ты уверен в своих силах. Это опять же психология.

- Вы уверены, что наша сборная не развалится? Что она будет готова дать бой?

- Скорее всего, будет готова. Нам достаточно ничьей, и это уравнивает шансы на первое место. Хотя на победу мы имеем меньше шансов, чем наш соперник.

- Были моменты, которые насторожили вас по матчу с Кипром перед хорватами?

- Меня  насторожило, как мы играли в обороне с Кипром. Особенно в первом тайме. Мы давали очень много свободы киприотам, и все время было тревожно. Но второй тайм приободрил. После второго гола команда раскрепостилась. Но Кипр - это не Хорватия. С хорватами нам надо будет суметь управлять своими эмоциями в сложной ситуации. Лихая игра у нас завтра вряд ли получится. Но у нас все равно есть хорошие шансы на выход из группы.   

- Нам, скорее всего, придется ждать ошибки хорватов, чтобы выбегать в контратаки?

- Нам придается так действовать, независимо от того, какую тактику выберет Карпин. Понятно, что хорваты будут владеть мячом. Квалификация игроков соперника позволяет им доминировать на поле большую часть времени, независимо от того, какую мы выберем тактику.

- Что будет самым важным для нас в таком случае?

- Для нас будет очень важна игра при стандартах в атаке, когда любая осечка может привести к голу или к динамичному выбеганию на половину поля соперника, если стандарт будет у наших ворот. Но мы не можем надеяться на случайности. Надо исходить из закономерностей.

Реклама


- Карпин дал отдохнуть нескольким игрокам перед Хорватией. Это был правильный ход?

- Думаю, что замены в прошлой игре, когда он дал отдохнуть Джикии, Баринову, были правильными. У ребят должно быть неплохое физическое состояние.

- Если нам придется играть на контратаках, кто из наших нападающих больше подходит под эту схему?

- Смолов и бежит неплохо, и мастер хороший. У Сергеева маловато опыта. Скорее всего, он будет в резерве. Но на замену выйти вполне реально. Как и Заболотному. Думаю, мы будем играть примерно так же, как и в большинстве матчей при Карпине. Он остановился на схеме 4-3-3. А те, футболисты, кто на передней линии, будут больше загружены оборонительными действиями. Думаю, что на поле выйдут Джикия, Баринов вместо Фомина, Мостовой будет играть в группе атаки, и Миранчук. Два последних играли не весь матч с Кипром. Многое будет зависеть от состояния ребят.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
11:55 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Жоржиньо продолжит бить пенальти, все совершают ошибки»
09:38 · Чемпионат мира 2022
Манчини высказался о ничьей в матче против Швейцарии 2
09:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии побила рекорд по голам за календарный год
09:18 · Чемпионат мира 2022
Кейн - первый футболист сборной Англии за 28 лет, сделавший идеальный хет-трик
09:11 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи 2
00:43 · Чемпионат мира 2022
Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы
00:40 · Чемпионат мира 2022
Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля
12 Ноября
23:50 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: Сафонов здорово играет и выручает
22:53 · Чемпионат мира 2022
Лоза: Нельзя судить о силе сборной России по матчу с Кипром
22:45 · Чемпионат мира 2022
Далич рассказал, как Карпин изменил сборную России
22:27 · Чемпионат мира 2022
Англия - Албания - 5:0 (закончен)
22:24 · Чемпионат мира 2022
Италия - Швейцария - 1:1 (закончен)
21:58 · Чемпионат мира 2022
Дешам: Казахстан никогда не сдаётся
21:55 · Чемпионат мира 2022
Сборная Шотландии гарантировала себе второе место в группе, обыграв Молдову
21:40 · Чемпионат мира 2022
Терехов пропустит матч с Хорватией из-за травмы
Все новости
Рекомендуем