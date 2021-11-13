Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 с Хорватией.

- Сборная России зачастую выступает не лучшим образом в важных матчах из-за психологического фактора. С Хорватией может получиться такая ситуация?

- Это будет самый тяжелый матч в этом отборочном раунде. Столь сложных игр в отборе у нас не было.

- Одной из проблем является то, что когда нас устраивает ничья - мы часто проигрываем. Не получится также на этот раз?

- Это случается только потому, что возможности команды и футболистов либо полностью не реализуются, либо соперник реально сильнее. Как сейчас. В этой ситуации у нас шансы будут, только если мы сыграем на сто процентов своих возможностей и будем хорошо готовы физически. Плюс дисциплина будет важна. Реализовать потенциал можно, только если ты уверен в своих силах. Это опять же психология.

- Вы уверены, что наша сборная не развалится? Что она будет готова дать бой?

- Скорее всего, будет готова. Нам достаточно ничьей, и это уравнивает шансы на первое место. Хотя на победу мы имеем меньше шансов, чем наш соперник.

- Были моменты, которые насторожили вас по матчу с Кипром перед хорватами?

- Меня насторожило, как мы играли в обороне с Кипром. Особенно в первом тайме. Мы давали очень много свободы киприотам, и все время было тревожно. Но второй тайм приободрил. После второго гола команда раскрепостилась. Но Кипр - это не Хорватия. С хорватами нам надо будет суметь управлять своими эмоциями в сложной ситуации. Лихая игра у нас завтра вряд ли получится. Но у нас все равно есть хорошие шансы на выход из группы.

- Нам, скорее всего, придется ждать ошибки хорватов, чтобы выбегать в контратаки?

- Нам придается так действовать, независимо от того, какую тактику выберет Карпин. Понятно, что хорваты будут владеть мячом. Квалификация игроков соперника позволяет им доминировать на поле большую часть времени, независимо от того, какую мы выберем тактику.

- Что будет самым важным для нас в таком случае?

- Для нас будет очень важна игра при стандартах в атаке, когда любая осечка может привести к голу или к динамичному выбеганию на половину поля соперника, если стандарт будет у наших ворот. Но мы не можем надеяться на случайности. Надо исходить из закономерностей.

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- Карпин дал отдохнуть нескольким игрокам перед Хорватией. Это был правильный ход?

- Думаю, что замены в прошлой игре, когда он дал отдохнуть Джикии, Баринову, были правильными. У ребят должно быть неплохое физическое состояние.

- Если нам придется играть на контратаках, кто из наших нападающих больше подходит под эту схему?

- Смолов и бежит неплохо, и мастер хороший. У Сергеева маловато опыта. Скорее всего, он будет в резерве. Но на замену выйти вполне реально. Как и Заболотному. Думаю, мы будем играть примерно так же, как и в большинстве матчей при Карпине. Он остановился на схеме 4-3-3. А те, футболисты, кто на передней линии, будут больше загружены оборонительными действиями. Думаю, что на поле выйдут Джикия, Баринов вместо Фомина, Мостовой будет играть в группе атаки, и Миранчук. Два последних играли не весь матч с Кипром. Многое будет зависеть от состояния ребят.

Елена Григорьевская