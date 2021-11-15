​Фанаты сборной России поддерживают Кудряшова

Фёдор Кудряшов стал антигероем воскресного матча сборной России против Хорватии. Незадолго до конца встречи защитник срезал мяч в свои ворота, и хорваты победили со счётом 1:0. Именно Хорватия завоевала прямой билет на чемпионат мира от группы Н.

На фоне критики Кудряшов закрыл комментарии на своей страничке в «Инстаграме». При этом если посмотреть на последнюю публикацию, комментарии к которой доступны, то многие фанаты поддерживают игрока.

«Нормально всё, Федя, не переживай», «Это случай! Это игра! Всё забудется», «Федя, не обращай внимания на злых людей», «Держитесь, Фёдор», - такие комментарии можно увидеть, среди прочих.