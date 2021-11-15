Карпин: «В перерыве мы надеялись играть по-другому, я надеялся, я идиот»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube объяснил, почему не стал менять тактику в перерыве.

- Все могут отдать передачу на 10 метров. Не надо вести игру, надо мяч катать просто, надо открыться и получить его, дать адрес. Всё! Это могут все. Но вчера это не делали, начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Нападающий всегда зависимый. Если к нему мячи прилетают оттуда, какие претензии? У Смолова не самое сильное качество - борьба вверху. Но ему прилетают все мячи так. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся, я идиот.

- Тогда почему того же Смолова не убрали в после первого тайма и не выпустили Заболотного?

- Потому что я надеялся, что во втором тайме после перерыва мы будем играть в футбол. А мы вышли, и поле еще было в безобразном состоянии из-за дождя. В первом тайме оно было хорошим. Я понял, что мы уже ни в какой футбол играть не будем и будем просто выбивать мяч. Поэтому вышел Заболотный. Но я в начале в перерыве думал, что мы во втором тайме выйдем, соперник, может быть, успокоится после перерыва, и начнем играть во что-то.