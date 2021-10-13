Алдонин скептически настроен насчёт победы сборной России в группе

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением касаемо перспектив команды Валерия Карпина опередить хорватов в борьбе за первое место в группе H отбора к чемпионату мира.

После побед над командами Словакии и Словении россияне обогнали хорватов и вышли на первое место в своей квалификационной группе с 19 очками. Однако бывший футболист сборной не считает, что вероятность прямого попадания на мундиаль в Катар стала выше.

«Шансы сохранились те же, что были тур или два назад. Я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью», - передаёт слова Алдонина ТАСС.

Очная встреча с Хорватией ждёт сборную России в последнем туре отбора, 14 ноября.