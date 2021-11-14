Карпин: «Естественно, это полностью моя вина, это 100%»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) оценил игру соперника и взял вину за поражение на себя.

- Не планировали так часто играть через длинные передачи?

- Вы правильно поняли.

- Вы ожидали такую хорошую игру от Хорватии, или соперник вас удивил?

- Вчера говорили, сегодня говорили и еще раз повторю: Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Ровно и наоборот. Если мы все позволяли, то они играли хорошо.

- Сейчас закончился отборочный цикл. Приняли решение по капитану или в стыковых матчах планируете так же идти по команде?

- Честно, вы считаете, что я сейчас думаю про то, кто у нас в марте будет капитаном?! До матча ничего не думал про следующий матч.

- Вы считаете, что появление Фёдора Смолова в старте - ошибка? Потому что когда мы без мяча, Заболотный лучше борется за мячи и цепляется.

- Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова, это не его сильное качество бороться и цепляться за мяч. Но мы ждали, надеялись и тренировали абсолютно другое, поэтому выбор Смолова не был ошибкой. Если бы мы играли так, как надеялись, тогда бы Смолов смотрелся по-другому, как и все.

- Считаете ли сегодняшнее поражение своей виной, или просто другой уровень футболистов у нас по индивидуальному мастерству?

- Нет, естественно, это полностью моя вина, это 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.