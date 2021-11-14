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Карпин: «Естественно, это полностью моя вина, это 100%»

14 Ноября 2021 • 20:15 Комментировать (11)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) оценил игру соперника и взял вину за поражение на себя.

- Не планировали так часто играть через длинные передачи?

- Вы правильно поняли.

- Вы ожидали такую хорошую игру от Хорватии, или соперник вас удивил?

- Вчера говорили, сегодня говорили и еще раз повторю: Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Ровно и наоборот. Если мы все позволяли, то они играли хорошо.

- Сейчас закончился отборочный цикл. Приняли решение по капитану или в стыковых матчах планируете так же идти по команде?

- Честно, вы считаете, что я сейчас думаю про то, кто у нас в марте будет капитаном?! До матча ничего не думал про следующий матч.

- Вы считаете, что появление Фёдора Смолова в старте - ошибка? Потому что когда мы без мяча, Заболотный лучше борется за мячи и цепляется.

- Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова, это не его сильное качество бороться и цепляться за мяч. Но мы ждали, надеялись и тренировали абсолютно другое, поэтому выбор Смолова не был ошибкой. Если бы мы играли так, как надеялись, тогда бы Смолов смотрелся по-другому, как и все.

- Считаете ли сегодняшнее поражение своей виной, или просто другой уровень футболистов у нас по индивидуальному мастерству?

- Нет, естественно, это полностью моя вина, это 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
14 Ноября 2021 в 21:16
Перед Карпиным стояла задача - выбрать наилучших из наихудших.....
Юбор
14 Ноября 2021 в 20:46
Выбор Смолова даже в расширенный состав был грубой ошибкой, а уж поставить его на игру с Хорватией, да ещё на их поле - это и вовсе граничит с помешательством.
Master8
14 Ноября 2021 в 21:45
А кого надо было вместо смолова?
Don sangre
14 Ноября 2021 в 22:27
Сейчас он скажет: зюбу))) /
Id152079006
14 Ноября 2021 в 20:34
Как там поётся в песне? "Я его слепила из того, что было?" Карпин сделал практически невозможное - слепил некое подобие команды из такого неблагородного материала. Респект!!!
Zenituwka
14 Ноября 2021 в 20:27
Хоть есть яйца признать свою вину. Увидев только стартовый состав, я сразу сказал шанс только в том что Ловрен начнет косячить.
Don sangre
14 Ноября 2021 в 21:12
Был бы у нас выбор игроков как у Италии или у той же Хорватии а то как какая травма - так всё пищи пропало. Надо или делать конкурентоспособный чемпионат или перестать платить деньги чтобы игроки ехали за границей,. Хорватия довольно бедная страна по этому талантливые игроки уезжают в европейские лиги где бьются за возможность поднять свои финансовые возможности. Плюс интенсивность западных чемпионатов не сравнить с нашими.
Zenituwka
14 Ноября 2021 в 21:16
Дело в сыкливости, а не в подборе игроков. Та же Мальта выходит и рубится без страха. Да все сборные что я видел выходили и рубились. Ниразу я не видел чтобы кто-то так сыкливо весь матч стоял у своей штрафной и выбивал мячики по аутам. Все остальное , что ты говоришь, правильно.
Don sangre
14 Ноября 2021 в 21:25
Ну а если бы сыграли в атакующий футбол и продули бы 4 : 0 легче бы было? Да на Карпина тоже бы собак спустили: молл надо было бы оборонятся и тп. Хотя я тоже за атакующий футбол хотя бы и с 4:0проигрыша.
Zenituwka
14 Ноября 2021 в 22:30
Конечно легче. Они хотя бы играли бы, и видно было бы желание играть. Если выбирать поражение такое как сегодня и поражение 0:4 без трусости и с атакующим футболом, я выбираю второе. Да и кто сказал что проиграли бы? Может если бы не ссались то вообще бы уверенно выйграли?
Don sangre
14 Ноября 2021 в 22:47
Не уверен. Сам бы рад был бы. Для того чтобы играть в современный атакующий футбол надо иметь мощную полузащиту и нападающих. А они у нас есть.? Я видел как легко хорваты перемещают мяч с фланга на фланг. У нас же такого нет со времён Хиддинка. Так что вопрос не к тренеру сборной А к клубам которые ему это игроков поставляет. Причём я не отрицаю что Карпин может ошибаться,
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окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
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15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
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15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
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