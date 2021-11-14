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Чемпионат мира по футболу 2022

Лепёхин: «За 15 минут до конца я подумал, может быть, чудо все-таки состоится»

14 Ноября 2021 • 23:59 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение сборной России от Хорватии.

«Победа Хорватии, безусловно, заслуженная. Нелепый гол наши пропустили, но мы видели, что хорваты имели не просто преимущество, а колоссальное преимущество по игре. Конечно, надежда присутствовала. Даже имея такое преимущество, команда может не победить. За 15 минут до конца я подумал, может быть, чудо все-таки состоится, и сборная пройдёт на чемпионат мира без стыков.

Теперь задача усложнена значительно. Неизвестно, кто теперь попадётся в соперники. Но судя по командам, которые могут попасться, будет не проще, чем с хорватами», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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