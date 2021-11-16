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Чемпионат мира по футболу 2022

​Жириновский: «Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это игрокам сборной России»

16 Ноября 2021 • 14:11 Комментировать (6)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Известный политик Владимир Жириновский дал комментарий по поводу поражения сборной России в гостях у Хорватии (0:1), из-за которого команда не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира.

«Нужно было психологически подготовить игроков. Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это футболистам и поднять их моральных дух», - рассказал Жириновский журналистам в Госдуме.

У сборной России будет шанс пробиться на чемпионат мира через стыковые игры. Они пройдут в конце марта. Жеребьёвка состоится в пятницу, 26 ноября.

Чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Владимир Жириновский
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Волков Валерий
16 Ноября 2021 в 15:42
ВВЖ опять понесло. Не считал и не считаю его... "выдающимся футбольным аналитиком", какой-то примитив несёт и уже давно.))
ингерман
16 Ноября 2021 в 15:35
ай сам-та на чьей старане чичас.. )))
Tavadi
16 Ноября 2021 в 14:59
и сербам весной 5-0 слили, а у самих сербов были четники, националисты ЗБОРа и Сербский добровольческий корпус войск СС
ARTUR
16 Ноября 2021 в 14:37
И еще нужно было бы замотивировать ,например что дорога на Колыму до сих пор открыта . Это думаю было бы более весомое ))
Don sangre
16 Ноября 2021 в 14:33
И Италия, и Венгрия, и Словакия и Румыния... И что теперь!? Давайте ещё футболистам дадим камуфляжную форму и бутсы.)))Можно только посмеяться над пиаром Жирика. Но впрочем он в своём репертуаре. Повеселил однако.
Sierge
16 Ноября 2021 в 14:21
Как тогда быть со сборной Германии
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