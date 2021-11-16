​Жириновский: «Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это игрокам сборной России»

Известный политик Владимир Жириновский дал комментарий по поводу поражения сборной России в гостях у Хорватии (0:1), из-за которого команда не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира.

«Нужно было психологически подготовить игроков. Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это футболистам и поднять их моральных дух», - рассказал Жириновский журналистам в Госдуме.

У сборной России будет шанс пробиться на чемпионат мира через стыковые игры. Они пройдут в конце марта. Жеребьёвка состоится в пятницу, 26 ноября.

Чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.