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Дивеев: «У нас что-то не получалось, но мы играли на победу»

14 Ноября 2021 • 19:24 Комментировать (2)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги матча с хорватами (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Стало ли это поражение самым обидным в вашей игровой карьере?

- Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Обидно, да, мы проиграли, но сегодня не наиграли на победу.

- Какие эмоции испытываете сейчас?

- Никаких.

- Валерий Георгиевич сказал, что будете играть на победу. В какой момент поняли, что на победу играть не получится, и нужно играть на ничью?

- Мы играли на победу, может быть, у нас что-то не получалось, но мы играли на победу.

- Расскажите, в каком состоянии вы доигрывали матч? Потому что было столкновение, вам оказывали помощь, и после этого вы испытывали боль. Я заметил, что после одного выноса вы упали на поле.

- Голова болела и всё. А так нормально все.

- Когда перестроились на игру в пять защитников, стало ли играть сложнее, легче, что произошло в этот момент?

- Так же было все, как и в 4 защитника.

- То есть, глобально ничего не поменялось?

- Нет.

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- Расскажите про эпизод с пропущенным голом. Что случилось, почему так произошло?

- Если честно, я не помню. Я помню, подача была и всё. А кто и как - я не видел.

- Если абстрагироваться от результата, как бы вы могли сегодня оценить игру сборной России?

- С Хорватией мы не очень играли, могли гораздо лучше играть. Тренировались не так играть, контролировать мяч, но не получилось.

- Много говорили перед игрой про болельщиков, что будет гораздо сложнее играть почти без поддержки. Насколько это на вас давило, стало ли это фактором результата?

- Давило, потому что болели за Хорватию. Мы играли в гостях. Что мне нравится, как у них поддерживают все болельщики свою страну. То же самое  было с датчанами, когда стадион гонит их.

- Российских болельщиков удавалось услышать?

- Да, слышно было, не так, конечно, но слышно было. Огромное спасибо им за то, что они приехали и поддержали нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Дивеев
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Комментарии (2)
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JUMPER
14 Ноября 2021 в 19:31
ай...игорка..да мы видали што вы играли на пабеду...))) ну ни палучилася малёха..так энта фигня..в другой рас палущитси...)))
Don sangre
14 Ноября 2021 в 19:41
Я смотрел из любопытства. Думал что хорваты забьют. Как оказалось мы справляемся с этой задачей лучше))))))
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14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
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