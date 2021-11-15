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​«Яшин тоже между ног пропускал»: Первый тренер Кудряшова высказался об обидном автоголе игрока

15 Ноября 2021 • 11:41 Комментировать (1)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Сборная России не смогла получить прямой билет на чемпионат мира, проиграв Хорватии на выезде. Всё решил обидный автогол защитника Фёдора Кудряшова незадолго до конца встречи. По поводу ситуации высказался Валерий Подгорный, который был первым тренером Кудряшова.

Подгорный призвал Кудряшова не расстраиваться и отметил, что тот эпизод был непростым.

«Ему в две ноги попал мяч, а до этого у него, видимо, травма случилась: то ли потянул, то ли надорвал», - высказался Подгорный для sport24.

Подгорный отметил, что футболистам трудно не ошибаться при обороне на протяжении всего матча. При этом тренер сказал, что каждый игрок допускает ошибки.

«Яшин тоже между ног пропускал, но великий игрок же», - поделился Подгорный своими мыслями.

Наконец, Подгорный призвал не вешать всех собак на Кудряшова.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Кудряшов Валерий Подгорный
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:42
Никто не вешает. Всякое бывает. Но для меня загадка вот в чем - если ты травмировался почему не попросить замены. Не помню гаши замены были уже исчерпаны или нет?
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