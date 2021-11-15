Радченко: «Счёт 0:0 был заслуженным, но в итоге сами себе забили»

Бывший футболист национальной команды России Дмитрий Радченко отреагировал на исход вчерашнего поединка против сборной Хорватии (0:1). Россияне потерпели минимальное поражение из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

«Гол Кудряшова - совокупность его ошибки и плохих погодных условий. Видно было, что он устал. Счет 0:0 был заслуженным, но в итоге сами себе забили», - приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

Российская сборная заняла второе место в отборочной группе, команда отстала от первого места на один балл. Вскоре подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Соперник будет определен на жеребьевке 26 ноября.