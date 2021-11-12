В четверг сборная России обыграла на своём поле Кипр со счётом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира. Форвард Фёдор Смолов в прошедшем поединке отметился голом и голевым пасом на партнёра. После игры Смолов напевал песню группы «Король и Шут», которая называется «Прыгну со скалы». Песня в это время играла в раздевалке команды. Соответствующее видео показала пресс-служба национальной команды.

В воскресенье, 14 ноября, сборная России проведёт гостевой матч против Хорватии. Чтобы получить прямой билет на чемпионат мира 2022 года в Катар, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите.