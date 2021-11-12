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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала, как Смолов поёт песню группы «Король и Шут» видео

12 Ноября 2021 • 18:20 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

В четверг сборная России обыграла на своём поле Кипр со счётом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира. Форвард Фёдор Смолов в прошедшем поединке отметился голом и голевым пасом на партнёра. После игры Смолов напевал песню группы «Король и Шут», которая называется «Прыгну со скалы». Песня в это время играла в раздевалке команды. Соответствующее видео показала пресс-служба национальной команды.

В воскресенье, 14 ноября, сборная России проведёт гостевой матч против Хорватии. Чтобы получить прямой билет на чемпионат мира 2022 года в Катар, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
12 Ноября 2021 в 19:32
ай.. слышь понтарез за наколочку ответишь? чё там у тя на стене накорябона.. здесь те не фальшаки с дупла.. а на халяву разводить бокланов будешь.. )))
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