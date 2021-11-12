​Назначены судьи на решающий матч сборной России в Хорватии

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на матч Хорватия – Россия, который состоится в воскресенье вечером в Сплите. Арбитром в поле на этом поединке будет Данни Маккели. У монитора ВАР главным будет Пол ван Букел, которому поможет Клэй Руперти. Вся бригада представляет Голландию.

Матч между сборными Хорватии и России стартует 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Чтобы сохранить первое место в группе и получить билет на чемпионат мира, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть. При поражении россиянам придётся участвовать в плей-офф.