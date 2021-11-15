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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России не попала в створ впервые за долгое время

15 Ноября 2021 • 08:33 Комментировать (1)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира, проиграв Хорватии (0:1) на заболоченном от дождя поле в Сплите. За 90 минут команда Валерия Карпина ни разу не потревожила хорватского голкипера ударом в створ. Эксперты футбольной статистики из Opta отмечают, что российская национальная команда завершила официальный поединок без попаданий в створ впервые с июня 2017 года. Тогда сборная России при Станиславе Черчесове у руля проиграла Португалии (0:1) на Кубке конфедераций.

Весной сборная России будет бороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
15 Ноября 2021 в 09:48
надеемся,что попадут в створ ворот,иначе придётся опять бить по своим
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15.11  22:45 Албания ... Андорра
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария
15.11  22:45 Шотландия ... Дания
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова
15.11  22:45 Польша ... Венгрия
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
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