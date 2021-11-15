​Сборная России не попала в створ впервые за долгое время

Сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира, проиграв Хорватии (0:1) на заболоченном от дождя поле в Сплите. За 90 минут команда Валерия Карпина ни разу не потревожила хорватского голкипера ударом в створ. Эксперты футбольной статистики из Opta отмечают, что российская национальная команда завершила официальный поединок без попаданий в створ впервые с июня 2017 года. Тогда сборная России при Станиславе Черчесове у руля проиграла Португалии (0:1) на Кубке конфедераций.

Весной сборная России будет бороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых играх.