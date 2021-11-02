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Чемпионат мира по футболу 2022

Что нужно сборной России в матче против Хорватией

02 Ноября 2021 • 00:46 Комментировать
Хорватия
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РОССИЯ
1.60 4.00 6.00
14.11 17:00

В понедельник Валерий Карпин опубликовал итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи в отборочном турнире к чемпионату мира-2022. Пожалуй, выбор наставника свидетельствует о том, что отыгрываться в этом поединке будем очень сложно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах.

Как и ожидалось, Валерий Карпин изрядно сократил расширенный состав сборной России, который изначально вмещал в себя 41 фамилию. По большей части Карпин отказался от всех молодых и неопытных игроков, которых поначалу внёс в свой лонг-лист. В целом это было предсказуемо. Едва ли кто-то всерьёз ждал Адамова, Черникова или Марадишвили на поле, учитывая, что среди их конкурентов есть более опытные игроки, которые находятся в хорошей форме.

Ставка на опыт удивляет лишь в передней линии. Карпин предпочёл Смолова и Заболотного, которые забивают в последнее время редко, молодым Тюкавину и Агаларову, которые штампуют мячи один за другим. Более того, в составе оказался даже Иван Сергеев, который старше двоих последних, но едва ли опытнее с игровой точки зрения.

Состав сборной России намекает на то, что отыгрываться в случае необходимости в Хорватии нашей команде толком некем. Наверняка, как обычно, с первых минут выйдет Смолов (если его положительный текст на коронавирусную инфекцию не подтвердится), и тогда у Карпина будет одна опция – Заболотный. Всё же в выход Сергеева в Хорватии не верится совсем. Что касается Заболотного, то это ставка на длинные забросы и навесы. Если счёт будет нас устраивать, то в этом есть смысл, ведь в защите у хорватов тогда может появляться свободное пространство. Если же хозяева будут вести в счёте, то это превратится в навал, и одного Заболотного там будет мало.

Наличие Тюкавина и Агаларова могло дать Карпину какие-то разные варианты в атаке, на случай если придётся что-то исправлять. При текущем же выборе тренер практически становится заложником ситуации на поле. Если что-то пойдёт не по его сценарию, то попытка изменить это что-то во многом будет полагаться на удачу, чем на продуманный план.

Получается, что главная задача России в Хорватии – не пропустить. Либо забить первыми, чтобы не оказаться в ситуации, когда надо будет отыгрываться. Возможно, этим и обусловлен выбор Карпина в пользу быстроногих крайков и опорников, которых довольно много в заявке. Теоретически сборная России может выйти с задачей забетонировать центр поля с Бариновым, Ахметовым, Глебовым и Зобниным, которому тоже можно поставить задачу отбирать.

Можно ли сыграть с Хорватией иначе? Наверное, в принципе и нет. От себя мы точно не готовы играть с балканской командой. Вдобавок к этому наши лучшие игроки не в форме. Алексей Миранчук не играет, Александр Головин пока лишь набирает кондицию после травмы. Вести-то игру толком некому, а нападающие не забивают.

Однако в этом плане на игру важен другой аспект. Чтобы иметь возможность играть с Хорватией вторым номером (не будем говорить это проклятое российское «на ничью»), ни в коем случае нельзя будет терять очки с киприотами. Об этом тоже нельзя забывать. Обыгрывать островитян надо будет этим же составом, этим же набором игроков. И тут могли бы помочь и молодые Агаларов с Тюкавиным (хоть кто-то из них), и тот же Денис Полоз, которые могли бы оказать давление на оборону соперника. В любом случае нам остаётся лишь верить и болеть за сборную России.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии
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