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Чемпионат мира по футболу 2022

Три причины поражения России в Хорватии, помимо нелепого автогола Кудряшова

15 Ноября 2021 • 16:32 Комментировать (2)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Команда Карпина приехала в Сплит в качестве лидера группы и в то же время аутсайдера в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2022. Сборную России устраивала ничья, и долгое время Хорватии не удавалось открыть счёт. Но всё же в концовке хозяева дожали. Самое обидное то, что автором единственного гола в ворота Сафонова стал собственный защитник Фёдор Кудряшов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось в других причинах, кроме автогола Кудряшова, которые помешали команде Карпина не проиграть в Сплите.

Провальная игра в атаке

Большие надежды полагались на Фёдора Смолова. Однако футболист «Локомотива» выиграл лишь 29% единоборств и ни разу не ударил по воротам. В то же время нужно понимать, что Смолов зависим от партнёров. На его результативность и эффективность влияют созидательные игроки. С флангов Фёдора обязаны были снабжать передачами Бакаев и Ионов, но они провалились – у Зелимхана и Алексея был ещё ниже процент выигранных единоборств. Ионов выпадал из игры и был незаметным, а Бакаев чаще всего терял мяч – 12 раз. Из глубины эту тройку должны были поддерживать Даниил Фомин и Александр Головин, но оба теряли мяч и не создавали предпосылок для опасных атак.

Неудачные замены

На 57-й минуте Валерий Карпин решил освежить состав – сделал тройную замену. Тренер снял Смолова, Ионова и Головина, выпустив на их место Заболотного, Зобнина и Чистякова. Но вот только усилить игру этим парням не удалось. Заболотный парочку раз выиграл верховую борьбу, но единственный момент не реализовал. Чистяков растворился, а Зобнин в очередной раз доказал, что находится в плохой форме. 36% точных передач – это полный провал.

В оправдание Карпина нужно сказать, что ему некем было усиливать игру. На скамейке оставались Данил Глебов и Андрей Мостовой, которые появились на поле позже, фланговые защитники Данил Круговой и Алексей Сутормин, находящийся не в лучшей форме Алексей Миранчук и новичок Иван Сергеев. Единственный футболист, который мог бы сыграть в центре поля – Александр Ерохин, но тренерский штаб решил, что Зобнин лучше войдёт в игру. Из-за травм не играли Захарян, Жемалетдинов и Кузяев. На сегодняшний день это серьёзные потери.

Неуверенность в своих силах

Футболисты сборной России до 81-й минуты оберегали счёт 0:0. Они не рисковали и не шли вперёд. После матча Карпин и сам не сдержался, заявив, что многие игроки боялись получить мяч, поэтому игра на контратаках не получилась. Главный тренер не боится называть вещи своими именами, но в такой трусливой игре есть и его вина. Разве не тренер должен психологически настраивать подопечных? Если они боятся соперника, разве не тренер должен вернуть парням уверенность в своих силах?

Чуда не случилось – Хорватия оказалась сильнее. Теперь Карпину и его подопечным нужно надеяться, что в стыках соперники будут попроще.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Юбор
15 Ноября 2021 в 17:04
Это оказывается вся команда виновата, что не создала Смолову условия, чтобы закатить мяч в пустые ворота, а что он сделал сам? Ничего толкоаого, лишь обозначал своё присутствие, портил и симулировал, да так, что судья вовсе прекратил обращать внимание на его валяния. Смолов сыграл отвратительно, это факт, так этот очевидный факт и надо констатировать.
HG2017
15 Ноября 2021 в 16:35
Поменяли прост победный состав.
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