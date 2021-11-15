Карпин: «Лучше бы мы уступили 0:3, пытаясь играть в футбол, чем такие 0:1»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube заявил, что против хорватов можно было спокойно играть.

- Можете ли сами признать свою ошибку, на конкретно этот матч с Хорватией, учитывая положение в турнирной таблице, можно было вернуться к варианту попроще? Например, на те же три центральных защитника?

- Вот сейчас после игры, возможно, да. Есть хоть один человек в мире, который бы сказал, что вы бы играли в три защитника, попроще и с другим игроками, естественно, надо было Заболотного ставить тогда. Что мы не проиграли бы?

В чем мы не подстроились? В обороне мы так же оборонялись, играй хоть в 5, хоть в 8, хоть в 10 защитников. Мы оборонялись всей командой. Сказать, что явных 15 моментов создали, не было такого. Вот что мы ничего не создали, вот в чем проблема. А это хоть у тебя три центральных защитника, хоть восемь, но если ты не хочешь получать мяч, это проблема там, а не в схеме.

- Это правда, что из четырех центральных защитников Джикия сделал только один точный пас на Дивеева и один точный пас на Кудряшова за всю игру?

- Чтобы были взаимодействия между защитниками. У нас мяч не держался нигде, даже пыток не было. Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1. Но если бы мы проиграли 0:3, пытаясь играть в футбол, я был бы более доволен, чем если мы проиграли вот так, без попыток играть в футбол и атаковать. В самолете посмотрел в компьютер матч, можно было играть спокойно, никакого прессинга со стороны хорватов не было. Близко никакого.