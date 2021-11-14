​Бакаев – в основе: Сборная России назвала состав на решающий матч против Хорватии

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будут сосредоточено в Сплите. Здесь в последнем туре отбора на чемпионат мира сойдутся сборные Хорватии и России. Одна из команд получит путёвку на мундиаль: россиянам достаточно не проиграть, а хорватам нужна исключительно победа.

Рулевой сборной России Валерий Карпин принял решение доверить место на поле с первых минут таким игрокам: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Фомин, Головин, Бакаев, Ионов, Смолов.

Стартовый свисток футболисты и болельщики в Сплите услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.