Радимов: «Карпин - тот тренер, который нужен сборной России»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост рулевого второй команды «сине-бело-голубых», высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста национальной команды России.

«Карпин - тот тренер, который нужен сборной. Будет грустно, если он покинет пост. Он должен продолжать работу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Сборная России под руководством Валерия Георгиевича была близка к выходу на чемпионат мира-2022, однако в решающем матче уступила прямую путевку Хорватии, проиграв из-за автогола Кудряшова в концовке встречи.

Теперь россиянам предстоит сыграть в стыковых матчах. Соперник по полуфиналу станет известен 26 ноября.