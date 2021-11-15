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Чемпионат мира по футболу 2022

Газизов - о сборной России: «Проигрывает и выигрывает команда, не будем искать крайних»

15 Ноября 2021 • 13:40 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе», поделился мнением о результате поединка сборных Хорватии и России (1:0) в отборе чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова, срезавшего мяч в свои ворота в концовке игры.

«У любой команды бывают плохие игры. Не будем искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день», - приводит слова функционера ТАСС.

Из-за вчерашней неудачи российская команда финишировала на втором месте в группе и отправилась в стыковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Шамиль Газизов
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