Баженов рассказал, как сборная России будет играть против Хорватии

Нападающий Никита Баженов, известный по выступлениям за московский «Спартак», поделился мнением о поединке сборных Хорватии и России в квалификационном турнире чемпионата мира-2022.

В беседе с «РБ Спорт» он отметил, что хозяева с первых минут побегут в атаку, поэтому россиянам нужно быть очень внимательными. По мнению Никиты, Валерий Карпин даст установку своим подопечным играть на контратаках. Он считает, что Россия будет мало владеть мячом. Самое главное – не паниковать, считает Баженов.

Поединок состоится сегодня, 14 ноября, в Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.