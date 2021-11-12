Статистика прочит нам триумф: Как сборная России играет после разгрома соперников

Сборная России 11 ноября сделала очередной шаг к ЧМ-2022. Кипр – далеко не самый грозный соперник, но определенный страх перед игрой в Санкт-Петербурге присутствовал. В матчах с соперниками, которые глубоко и массированно защищаются, важно забить быстрый мяч. И команде Карпина это удалось уже на 4-й минуте. Киприоты безобразно сыграли в обороне, позволив открыть счёт Ерохину – 1:0. Но вместо того, чтобы удвоить преимущество, сборная России позволила гостям постепенно выровнять игру и даже создавать моменты. Если бы не Сафонов, счёт мог бы стать равным.

На старте второго тайма «островитяне» принялись за дело. До 55-й минуты складывалось впечатление, что Россия может потерять очки. Но неожиданно игра была сделана – за две минуты подопечные Карпина забили ещё дважды, доведя счёт до разгромного. Киприоты посыпались и начали пропускать один гол за другим. «Островитяне» слишком зависимы от эмоций, поэтому когда всё идёт не по плану – они просто перестают играть. В итоге подопечные Карпина уничтожили соперника – 6:0. Но главный матч отбора ожидает Россию впереди – 14 ноября очный матч с Хорватией за прямую путёвку на ЧМ-2022. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как сборная России играла после разгрома соперников.

Начиная с 1992 года, российская национальная команда выиграла немало матчей с разницей в три и более мяча, поэтому остановимся на тех встречах, которые заканчивались победами минимум в 4 гола. Первая в истории столь крупная победа случилась 14 апреля 1993 года в Люксембурге. В матче отбора к ЧМ-1994 подопечные Павла Садырина победили со счётом 4:0. Через две недели сборная России доказала, что тот результат не был случайным – в следующем туре была обыграна Венгрия (3:0). В последнем матче Садырина у руля национальная команда обыграла Камерун на мундиале (6:1). Следующую игру Россия уже играла под руководством Олега Романцева – обыграла Австрию (3:0).

В октябре 1994 года в рамках отборочного цикла к ЧЕ-1996 подопечные Романцева разобрались с Сан-Марино (4:0). После этого Россия не сумела победить в Шотландии (1:1). В следующем году квалификация к континентальному первенству продолжилась, а подопечные Романцева снимали скальпы с аутсайдеров – после победы над Сан-Марино (7:0) поочерёдно обыграли Финляндию (6:0) и Фарерские острова (5:2).

В 1996 году на пост главного тренера заступил Борис Игнатьев. 1 сентября Россия расправилась с Кипром (4:0), но следующий поединок выиграть не сумела – ничья в Израиле (1:1). Через пару месяцев история повторилась – убедительная победа в Люксембурге (4:0), за которой последовала ничья с Югославией (1:1).

Во время второго захода на тренерский мостик Олега Романцева Россия крупно обыграла Андорру в отборе к ЧЕ-2000 (6:1). Тот матч должен был состояться во Владикавказе, но из-за теракта его перенесли в Москву по просьбе делегации из Андорры. Следующий свой матч Россия выиграть не сумела – домашние 1:1 в товарняке с Белоруссией. Под руководством Романцева была ещё одна крупная победа. В квалификации к ЧМ-2002 в Москве досталось Швейцарии (4:0). После той победы российская команда уверенно справилась в Риге с Латвией (3:1).

Следующую победу с разницей в 4 мяча пришлось ждать до 2004 года – вновь досталось Люксембургу (4:0). Правда, уже через четыре дня пришлось спуститься с небес на землю, когда случилось унизительное поражение в Португалии (1:7). Через месяц подопечные Георгия Ярцева реабилитировались – дома разгромили Эстонию (4:0). Следующий матч после победы над прибалтийцами Россия проводила в Кальяри, где уступила Италии (0:2). В следующем году вновь досталось хорошо знакомому Люксембургу (5:1). Вслед за этой победой на тот момент уже команда Сёмина расписала мировую со Словакией (0:0).

Весной 2008 года сборная России в товарищеской встрече поиздевалась над Казахстаном (6:0). Через несколько дней подопечные Гуса Хиддинка переиграли Сербию (2:1), благодаря голам Погребняка и Павлюченко. Осенью 2011 года в последнем матче отбора к ЧЕ-2012 Россия разгромила Андорру (6:0) и гарантировала себе путёвку на континентальное первенство. Следующая игра состоялась через месяц – в товарняке не удалось обыграть Грецию (1:1).

В отборе к ЧМ-2014 досталось Израилю (4:0). Матч, последовавший после этого разгрома, Россия тоже выиграла – досталось Португалии (1:0). В том же отборочном цикле снова в группе оказался Люксембург, которому вновь не удалось избежать крупного поражения (4:0). Следующий матч Россия не выиграла в Азербайджане (1:1), но всё равно финишировала на первом месте. Через год с Азербайджаном встретились уже в товарищеской встрече и расставили всё по своим местам – победа (4:0), за которой последовал разгром Лихтенштейна (4:0) в рамках отбора к ЧЕ-2016. Во втором круге карлику досталось ещё больше – 7:0. После той победы Россия победила в Молдове (2:1).

Домашний ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова начала с убедительной победы над Саудовской Аравией (5:0), после чего удалось обыграть Египет (3:1). В том же году команда Черчесова в товарняке разгромила Чехию (5:1). Вслед за крупной победой последовала ничья со Швецией (0:0) в Лиге наций.

2019 год был богатым на крупные победы. В отборе к ЧЕ-2020 дома хлопнули Сан-Марино (9:0), после чего был обыгран Кипр (1:0). В том же отборе Россия дома разгромила Шотландию (4:0), после чего поиздевалась над Кипром (5:0). В последнем матче года снова досталось Сан-Марино (6:0). После очередного разгрома подопечные Черчесова справились с Сербией (3:1).

Сейчас тревожно перед матчем в Хорватии, даже несмотря на то, что подопечным Карпина для прямого попадания на ЧМ-2022 достаточно сыграть вничью. Однако статистика на стороне сборной России. После того, как российская команда побеждала своих соперников с разницей 4 и более голов, в следующих матчах было отпраздновано 13 побед, зафиксировано 8 ничьих и лишь 2 поражения.

Владислав АВРАМЕНКО