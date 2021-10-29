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Чемпионат мира по футболу 2022

Ловрен назвал единственный козырь сборной Хорватии в матче с Россией

29 Октября 2021 • 11:37 Комментировать
Хорватия
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РОССИЯ
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14.11 17:00

Защитник национальной команды Хорватии Деян Ловрен, выступающий на клубном уровне за петербургский «Зенит», высказался о предстоящей встрече со сборной России в отборе чемпионата мира-2022. Он назвал единственное преимущество «клетчатых» в этом поединке.

«Не могу дождаться. Единственное преимущество Хорватии в том, что мы играем дома. Но понятно, что обе команды будут мотивированы», - рассказал футболист в интервью Sport24.

За два тура до окончания квалификационного этапа Хорватия идет на второй строчке в группе, отставая от лидирующей России на два балла. Команда, занявшая первое место, получит прямую путевку на мундиаль.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Деян Ловрен
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