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Чемпионат мира по футболу 2022

​Ловрен и Модрич – в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией

14 Ноября 2021 • 15:48 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 0 ч. 27 мин.

Стал известен стартовый состав сборной Хорватии на решающий матч против России. Златко Далич решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Брозович, Модрич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.

Стоит сказать, что сборной Хорватии для получения прямого билета на чемпионат мира нужно обыгрывать Россию. Если команда Златко Далича не сможет набрать три очка, ей придётся бороться за право выступить на мундиале в плей-офф весной.

Следить за битвой хорватов и россиян во всех красках можно будет на LiveResult в подробной текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии
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